Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира среди девушек до 20 лет

Определились пары четвертьфиналисток в чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет. Турнир проходит в Коста-Рике.



В первых двух парах, которые потом встретятся в полуфинале, Испания сыграет против Мексики, а Нигерия попытается обыграть Нидерланды. В других тандемах Колумбия встретится с Бразилией, а Япония с Францией.



Текущий турнир должен был состояться ещё летом 2020 года, но был отменён из эпидемии COVID-19. Последнее состязание было организовано в 2018 году во Франции. Победителем стала сборная Японии, которая в финале обыграла Испанию со счётом 3:1. Бронзовыми призёрами стали футболистки английской сборной, которые в серии послематчевых пенальти (4:2) были сильнее хозяек турнира сборной Франции.

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками: