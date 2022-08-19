Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира среди девушек до 20 лет

Определились пары четвертьфиналисток в чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет. Турнир проходит в Коста-Рике.
В первых двух парах, которые потом встретятся в полуфинале, Испания сыграет против Мексики, а Нигерия попытается обыграть Нидерланды. В других тандемах Колумбия встретится с Бразилией, а Япония с Францией.
Текущий турнир должен был состояться ещё летом 2020 года, но был отменён из эпидемии COVID-19. Последнее состязание было организовано в 2018 году во Франции. Победителем стала сборная Японии, которая в финале обыграла Испанию со счётом 3:1. Бронзовыми призёрами стали футболистки английской сборной, которые в серии послематчевых пенальти (4:2) были сильнее хозяек турнира сборной Франции.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками:
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