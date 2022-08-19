Колыванов: «Спартак» здорово начал сезон. Надеюсь, матч с «Динамо» получится ярким

Бывший главный тренер молодёжных сборных России, ныне возглавляющий ивановский «Текстильщик», Игорь Колыванов поделился ожиданиями от московского дерби «Динамо» — «Спартак».

«Я в предвкушении красивой игры, хорошего матча. «Спартак» — лидер, «Динамо» пока ни одного матча не проиграло. Красно-белые здорово начали сезон: забивают, агрессивно играют, стали играть лучше в обороне, Промес разыгрался. Динамовцы начали играть аккуратно, внимательно, организованно, после того как пропустили три мяча от «Факела». Надеюсь, что матч получится ярким. Хотя мы ждали яркого матча от «Динамо» и «Краснодара», но увидели 0:0. Дай бог, чтобы завтра были голы и матч смотрелся интересно.



Да, для динамовцев тот проигрыш «Спартаку» в финале Кубка России до сих пор является разочарованием. Думаю, что захотят отомстить за тот проигрыш. Но не стоит забывать, что это московское дерби, будет большой ажиотаж», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.