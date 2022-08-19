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«Крылья Советов» забили все голы в новом сезоне РПЛ во вторых таймах

«Крылья Советов» забили все голы в новом сезоне РПЛ во вторых таймах
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Самарские «Крылья Советов» забили все свои семь голов в новом сезоне РПЛ во вторых таймах и пока ни разу не отличились в первых, сообщает Opta Sports.

Нападающий команды Максим Глушенков в матче с воронежским «Факелом» (1:1) в 6-м туре чемпионата России забил свой четвёртый мяч в сезоне, он поучаствовал в пяти из семи голов «Крыльев Советов» в новом розыгрыше турнира. Самарцы не побеждают в РПЛ уже на протяжении пяти матчей, это худшая серия без побед за последние два сезона для клуба.

«Факел» ещё не одержал ни одной победы после появления в Премьер-Лиге, однако воронежцы в третий раз в сезоне спасли ничью, уступая по ходу матча — на гол Глушенкова спустя всего четыре минуты ответил форвард сине-белых Максим Максимов.

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