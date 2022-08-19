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Скира: защитник Бейи оказался не нужен главному тренеру «МЮ» тен Хагу

Скира: защитник Бейи оказался не нужен главному тренеру «МЮ» тен Хагу
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи не входит в планы главного тренера команды Эрика тен Хага. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

По сведениям инсайдера, одним из претендентов на футболиста сборной Кот-д’Ивуара является «Марсель», который уже начал переговоры с «красными дьяволами», чтобы взять игрока в аренду на этот сезон. Ранее среди клубов, желающих подписать защитника, назывались «Рома» и «Севилья».

В минувшем сезоне Бейи провёл за «Манчестер Юнайтед» семь матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего ивуарийского центрального защитника «красных дьяволов» в € 6 млн.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

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