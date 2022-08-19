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«МЮ» сделает предложение ПСВ по вингеру Коди Гакпо

«МЮ» сделает предложение ПСВ по вингеру Коди Гакпо
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«Манчестер Юнайтед» сделает предложение ПСВ по трансферу вингера Коди Гакпо. По сведениям журналистов издания The Telegraph, нидерландский футболист является их главной целью после отказа «Аякса» от продажи бразильца Антони за € 80 млн.

Как сообщают инсайдеры, ПСВ может отпустить Гакпо за сумму около € 46 млн. Однако проблемой быстрого оформления сделки может стать ответный матч нидерландского клуба с шотландским «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов. В первой игре команды сыграли вничью 2:2, и главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассчитывает, что Гакпо сыграет во втором матче, который состоится 24 августа.

В прошлом сезоне нидерландской Высшей лиги Гакпо принял участие в 22 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.

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