«МЮ» сделает предложение ПСВ по вингеру Коди Гакпо

«Манчестер Юнайтед» сделает предложение ПСВ по трансферу вингера Коди Гакпо. По сведениям журналистов издания The Telegraph, нидерландский футболист является их главной целью после отказа «Аякса» от продажи бразильца Антони за € 80 млн.



Как сообщают инсайдеры, ПСВ может отпустить Гакпо за сумму около € 46 млн. Однако проблемой быстрого оформления сделки может стать ответный матч нидерландского клуба с шотландским «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов. В первой игре команды сыграли вничью 2:2, и главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассчитывает, что Гакпо сыграет во втором матче, который состоится 24 августа.



В прошлом сезоне нидерландской Высшей лиги Гакпо принял участие в 22 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 30 млн.

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