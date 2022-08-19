«Манчестер Юнайтед» объявил, что соглашение с «Реалом» по трансферу Каземиро достигнуто

В «Манчестер Юнайтед» подтвердили, что с мадридским «Реалом» достигнуто соглашение по трансферу бразильского полузащитника Каземиро.

Теперь переход игрока зависит от переговоров по условиям его контракта с «красными дьяволами», прохождения медобследования и оформления визы.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Футболист является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». Из этой команды он летом 2013 года перешёл в мадридский «Реал». За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.

За сборную Бразилии Каземиро выступает с 2011 года. Вместе с ней он стал обладателем Кубка Америки — 2019, принимал участие в матчах чемпионата мира — 2018. За национальную команду у Каземиро 63 игры и пять голов.