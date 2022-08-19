Агент нападающего «Коринтианса» Даво: ЦСКА предложил € 5 млн? Это ложь

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Коринтианса» Матеуса Даво, прокомментировал информацию о сумме, предложенной московским ЦСКА бразильскому клубу за трансфер игрока.

«ЦСКА предложил € 5 млн? Это ложь. Мы не получали никакие предложения из России по Матеусу Даво, тем более от ЦСКА», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее бразильские журналисты сообщали, что ЦСКА сделал предложение по трансферу Даво в размере € 5 млн. На данный момент центральный нападающий выступает в аренде в клубе второго бразильского дивизиона «Баия». Арендное соглашение истекает в конце декабря этого года.

23-летний Даво также ранее играл за бразильские «Сан-Бернарду» и «Гуарани», американскую «Филадельфию». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,2 млн.