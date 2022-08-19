«Райо Вальекано» на выезде обыграл «Эспаньол» в матче 2-го тура испанской Примеры

Сегодня, 19 августа, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» состоялся матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Эспаньол» дома принимал «Райо Вальекано». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 2:0.
Начали команды с удалений. На 16-й минуте матча с поля ушёл защитник гостей Флорьян Лежён, получив за три минуты две жёлтых карточки.
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На 30-й минуте составы уравнялись – на этот раз с поля ушёл защитник «Эспаньола» Серхи Гомес за прямую красную карточку, которую подтвердила система VAR.
Через 10 минут «Райо Вальекано» вышел вперёд – отличился атакующий полузащитник Иси Паласон после передачи Уная Лопеса.
Во втором тайме гости забили ещё один. На 59-й минуте Альваро Гарсия совершил сольный проход по левому флангу и отдал пас на полузащитника Пате Сисса, который замкнул мяч в пустые ворота, установив итоговый счёт матча – 2:0.
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