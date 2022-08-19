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Артём Дзюба провёл первую тренировку в качестве игрока «Адана Демирспор»

Артём Дзюба провёл первую тренировку в качестве игрока «Адана Демирспор»
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Российский нападающий Артём Дзюба провёл первую тренировку в качестве игрока «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

В понедельник, 22 августа, новая команда форварда проведёт матч 3-го тура турецкой Суперлиги со стамбульским «Фенербахче». В первых двух играх сезона — с «Сивасспором» и «Гиресунспором» — «Адана Демирспор» одержал две победы (3:0 и 3:2 соответственно).

Клубом руководит итальянский специалист Винченцо Монтелла, за него выступают бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий, а также ранее игравшие за свои сборные на международных турнирах швейцарец Гёкхан Инлер и итальянец Марио Балотелли. Также в другой турецкий клуб, «Фатих Карагюмрюк», этим летом перешёл российский полузащитник Магомед Оздоев.

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