«Лион» уверенно обыграл «Труа» в 3-м туре Лиги 1

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 3-го тура французской Лиги 1, «Лион» принимал «Труа». Встреча прошла на стадионе «Групама» в Лионе и завершилась ничьей — 1:1. На матче работала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье.



Уже на 3-й минуте встречи счёт открыл форвард «Лиона» Александр Ляказетт. На 39-й минуте «Труа» забил ответный мяч — пенальти, поставленный за нарушение Николаса Тальяфико на Тьерно Бальде, реализовал полузащитник Флорьян Тардье. Однако через три минуты после начала второго тайма «Лион» вновь вышел вперёд, после передачи Лукаса Пакета гол забил Николас Тальяфико. Бразилец Тете упрочил преимущество хозяев на 49-й минуте, а на 75-й минуте оформил дубль — 4:1 в пользу «Лиона».

Это был второй матч «Лиона» в новом сезоне и вторая победа команды. «Труа» же потерпел третье поражение подряд.