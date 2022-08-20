«Манчестер Сити» заплатит «Боруссии» € 0 за первый год пребывания Холанда в клубе

«Манчестер Сити» ничего не заплатит дортмундской «Боруссии», бывшему клубу норвежского нападающего Эрлинга Холанда, за весь его первый год пребывания в английском клубе, сообщает Dagbladet.

По информации источника, «горожане» не заплатят чёрно-жёлтым ни евро до июля 2023 года. Выплата всей суммы трансфера будет поделена на четыре транша и не будет завершена до 2026 года. Норвежские клубы, за которые ранее выступал 22-летний Холанд («Мольде» и «Брюне»), также вынуждены ждать получения своей доли.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Холанда составила € 60 млн. По правилу, клубы, которые владели правами на игрока в период с его 12 до 23 лет, должны получать 5% от суммы последующих трансферов футболиста. Поэтому «Мольде», «Брюне» и «РБ Зальцбург» заработают деньги от перехода Холанда из «Боруссии» в «Манчестер Сити».