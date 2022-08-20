«Реал» нацелился на игрока «Тоттенхэма» Хёйбьерга после ухода Каземиро

«Реал» собирается подписать полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Как сообщает издание The Telegraph, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти видит в датчанине идеальную замену Каземиро, который в скором времени станет игроком «Манчестер Юнайтед».



Как уточняет издание, Анчелотти хотел подписать Хёйбьерга, ещё будучи наставником ливерпульского «Эвертона», но в итоге игрок перешёл в «Тоттенхэм», которым тогда руководил Жозе Моуринью. Контракт футболиста с клубом действует ещё три года. Несмотря на усиленную конкуренцию в центре полузащиты после перехода в стан лондонской команды Родриго Бентанкура и Ива Биссумы, наставник «шпор» Антонио Конте вряд ли захочет отпускать игрока, если только ему не подпишут подходящую замену.



В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Хёйбьерг провёл 36 встреч. На его счету два гола и две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 40 млн.

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