Тухель подтвердил, что ведёт переговоры по новому контракту с «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил, что ведёт переговоры по новому контракту с клубом.
«Мои представители разговаривают с владельцами. Вы знаете, как я рад быть здесь и как сильно мне это нравится», — приводит слова Тухеля итальянский журналист Фабрицио Романо.
48-летний немецкий специалист возглавляет «Челси» с января 2021 года. В первом же сезоне под руководством Тухеля синие выиграли Лигу чемпионов. В прошлом чемпионате Англии «Челси» стал третьим.
Ранее Тухель занимал пост главного тренера в «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и «Майнце-05». В качестве наставника Томас, помимо титула Лиги чемпионов, дважды выигрывал чемпионат Франции и Суперкубок этой страны, по одному разу становился обладателем Кубка французской лиги, Кубка Германии и Суперкубка УЕФА.
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