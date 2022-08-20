Тухель подтвердил, что ведёт переговоры по новому контракту с «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил, что ведёт переговоры по новому контракту с клубом.

«Мои представители разговаривают с владельцами. Вы знаете, как я рад быть здесь и как сильно мне это нравится», — приводит слова Тухеля итальянский журналист Фабрицио Романо.

48-летний немецкий специалист возглавляет «Челси» с января 2021 года. В первом же сезоне под руководством Тухеля синие выиграли Лигу чемпионов. В прошлом чемпионате Англии «Челси» стал третьим.

Ранее Тухель занимал пост главного тренера в «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и «Майнце-05». В качестве наставника Томас, помимо титула Лиги чемпионов, дважды выигрывал чемпионат Франции и Суперкубок этой страны, по одному разу становился обладателем Кубка французской лиги, Кубка Германии и Суперкубка УЕФА.