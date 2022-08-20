Daily Mail: «Челси» заинтересовался защитником «МЮ» Гарри Магуайром

«Челси» присматривается к кандидатуре центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Как сообщает издание Daily Mail, при этом «Челси» всё ещё нацелен на подписание футболиста «Лестера» Уэсли Фофана.



По сведениям британских журналистов, «Челси» может провести с «Манчестер Юнайтед» обмен, при котором в стан «красных дьяволов» отправится вингер синих Кристиан Пулишич. При этом причины вероятного ухода защитника скрываются в том, что после проведённых игр чемпионата Эрик тен Хаг мог разочароваться в футболисте и больше не рассматривать его в качестве игрока стартового состава. В преддверии скорого чемпионата мира Магуайр предпочёл бы получать больше игровой практики в клубе.



В прошлом сезоне Гарри Магуайр провёл в английской Премьер-лиге 30 игр, в которых забил один гол. Также на счету футболиста семь жёлтых карточек и одна красная. По ходу сезона Магуайр неоднократно подвергался критике за свою игру как со стороны болельщиков, так и футбольных экспертов.

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