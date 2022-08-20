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«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 2-го тура испанской Примеры

«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 2-го тура испанской Примеры
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Сегодня завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Севилья» принимала «Вальядолид» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 1:1.

Первыми гол забили гости – на 80-й минуте отличился полузащитник Ануар с передачи нападающего Серхио Леона.

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Спустя недолгое время «Севилья» сравняла – на 86-й минуте гол забил защитник клуба Карим Рекик.

На 89-й минуте между футболистами произошла стычка после грубого фола Лукаса Окампоса, по её итогам арбитр показал две красные карточки игрокам, которые уже покинули поле – Маркосу Акунье и Джаваду Эль-Ямику.

К основному времени матча арбитр добавил восемь минут, в течение которых команды отличиться так не смогли – 1:1.

Испания - Примера. 2-й тур
19 августа 2022, пятница. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Вальядолид
Вальядолид
0:1 Ануар – 80'   1:1 Рекик – 86'
Удаления: Акунья – -5' / Эль-Ямик – -5'
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