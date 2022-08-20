«Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 2-го тура испанской Примеры

Сегодня завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Севилья» принимала «Вальядолид» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью – 1:1.



Первыми гол забили гости – на 80-й минуте отличился полузащитник Ануар с передачи нападающего Серхио Леона.

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Спустя недолгое время «Севилья» сравняла – на 86-й минуте гол забил защитник клуба Карим Рекик.

На 89-й минуте между футболистами произошла стычка после грубого фола Лукаса Окампоса, по её итогам арбитр показал две красные карточки игрокам, которые уже покинули поле – Маркосу Акунье и Джаваду Эль-Ямику.

К основному времени матча арбитр добавил восемь минут, в течение которых команды отличиться так не смогли – 1:1.