Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о ничьей с «Факелом»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».
«Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Хотя даже в первом тайме у нас было больше моментов у чужих ворот. Во второй половине встречи мы смогли сыграть быстрее, оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты. Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения. На финишный штурм не хватило сил. У нас есть определённые проблемы, но мы старались победить, а не удержать счёт. Но счёт, увы, остался таким же.
После игры все были расстроены. Мы были настроены побеждать. У нас может что-то не получаться, но равнодушия я не вижу. У нас молодая команда, все стараются расти и стремятся играть лучше. Нет к ним в этом плане претензий и нет на них давления. То, что мы сыграли не так, как хотелось бы, думаю, связано с тем, что накопились травмы», – приводит слова Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».
В матче с «Факелом» самарцы повели на 61-й минуте после гола Максима Глушенкова, но через четыре минуты вышедший на замену Максим Максимов сравнял счёт – 1:1.
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