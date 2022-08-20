Артета – о победах «Арсенала»: я заглядываю в турнирную таблицу после 10-12 туров

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал пресс-конференцию накануне матча третьего тура АПЛ с «Борнмутом», который его команда проведёт на выезде в субботу, 20 августа.



«Выступать так, как мы это делаем сейчас, и побеждать – это здорово. Но это только две игры, а впереди у нас целый сезон. Важно сосредоточиться на следующем матче, на том, что нам нужно выполнить на поле, на тех аспектах, в которых необходимо показать прогресс. Не стоит увлекаться своей хорошей формой на старте сезона. Мы чётко осознаем, в каких областях мы должны стать лучше. Впереди у нас игра с «Борнмутом». Она будет очень тяжёлой. Очень хорошо зная Скотта Паркера, не сомневаюсь, что они усложнят нам игру.



Когда я начинаю заглядывать в турнирную таблицу АПЛ? После 10 или 12 туров. Все должны провести больше матчей, чтобы оценить, кто в каком положении находится. Я не очень зацикливаюсь на этом. Наверное, в конце марта или апреле – вот когда всё это действительно начинает иметь значение», – цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».



В первом туре АПЛ «Арсенал» со счётом 2:0 победил «Кристал Пэлас», а в следующем матче обыграл «Лестер» (4:2). В активе Габриэла Жезуса два гола и две результативных передачи.

Новость по теме Артета в восторге от Жезуса, который в матче с «Лестером» забил 2 гола и сделал 2 передачи