Гендиректор «Шахтёра»: возвращение чемпионата — это большое облегчение для всего народа

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о грядущем старте чемпионата Украины.
«Это настоящий перезапуск, в лиге стартуют 16 клубов. Однако большинство из них будут играть вдали от своих родных городов или стадионов. УПЛ будет проходить без болельщиков, но факт остаётся фактом – футбол вернулся, и это очень важно. Это большое облегчение для всего народа.
Мы очень сильны ментально. Мы верим, что футбол вернётся в нормальное русло. Я уверен, что у украинского футбола большое будущее, как и у нашей страны», — приводит слова Палкина DennikN.
Напомним, старт чемпионата Украины по футболу запланирован на 23 августа. В первом туре «Шахтёр» сыграет против «Металлиста 1925», а киевское «Динамо» сыграет с «Ингульцом».
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне
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