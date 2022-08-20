Кейн назвал двух самых трудных защитников в карьере

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн обозначил двух самых трудных защитников, с которыми ему удалось столкнуться за время его профессиональной карьеры.
«Есть несколько человек, которые были самыми трудными, с которыми я сталкивался за свою карьере. В начале моей карьеры это был Джон Терри. Он был очень умным защитником, неуступчивым и умеющим управлять своим телом. Он знал, как остановить мои удары, так что это был отличный урок.
Ещё одним таким футболистом затем был Кьеллини. Я, очевидно, играл против него в матчах против сборной Италии и против «Ювентуса». Опять же, он действительно умный, сильный и физически развитый», — сказал Кейн в соцсетях.
Большую часть карьеры игрока Терри провёл в «Челси». В составе лондонского клуба Джон сыграл 715 матчей, в которых записал в свой актив 67 голов и сделал 29 результативных передач. Последним клубом англичанина была «Астон Вилла», которую он покинул в 2018 году и завершил карьеру.
Джорджо Кьеллини на протяжении 17 лет был игроком «Ювентуса». С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 ассистов. В июне 2022 года звёздный итальянец перешёл в клуб «Лос-Анджелес Гэлакси».
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