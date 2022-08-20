Ривалдо высказался о неудачном старте «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Легенда сборной Бразилии Ривалдо признался, что он шокирован нынешним местом «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ.
«В команде есть отличные игроки, которые не могут создать достаточного командного духа на поле, а Криштиану Роналду, похоже, больше отсутствует, чем присутствует, так что это печальные моменты для болельщиков «Красных дьяволов. Если бы кто-то сказал мне, что это произойдет пять или шесть лет назад, даже после того, как сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку, я бы в это не поверил. Особенно потому что я помню, насколько сильным был клуб не так давно; я даже сам видел это, когда сталкивался с ними в некоторых случаях.
Я могу только надеяться, что они смогут быстро выбраться из этой дыры и вернуться, чтобы стать одной из лучших команд в Англии и Европе, поскольку именно там они и находятся», — сказал Ривалдо в интервью Betfair.
Напомним, сезон-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» начал под руководством Эрика тен Хага. В первых двух турах английской Премьер-лиги (АПЛ) манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4). «Манчестер Юнайтед» располагается на последней строчке турнирной таблицы как команда с худшей разницей забитых и пропущенных голов и без набранных очков.
Самые результативные клубы чемпионата Англии. Видеоролик:
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