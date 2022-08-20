Галтье: трио Месси Неймара и Мбаппе — работает, они много ищут друг друга на тренировках

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье в преддверии матча третьего тура Лиги 1 с «Лиллем» ответил на вопрос о взаимодействии звёздных нападающих команды, а также высказался об игре соперника.

«Лео Месси и Неймар много играли вместе во время подготовки, потому что Килиан был травмирован или дисквалифицирован. Это трио работает, они много ищут друг друга на тренировках. Это настоящее атакующее трио, и Килиана Мбаппе всегда легко интегрировать в атакующую линию команды.

Что касается «Лилля», то этим летом там сменился тренер, у команды философия игры, основанная на интенсивном прессинге, они тоже хотят быстро возвращать мяч. В этой команде много атакующих игроков, нам нужно быть быстрыми в обращении с мячом. Можно сказать, что это первое серьезное испытание в сезоне. Но «Лилль» привык к напряжённым матчам, поэтому нам придётся приложить максимум усилий для достижения победы», — приводит слова Галтье официальный сайт клуба.

Матч «Лилль» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 21 августа, и начнётся в 21-45 мск.

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