Йожеф Сабо: в своё время пришлось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал своё мнение о переходе нападающего Андрея Ярмоленко в «Аль-Айн», а также рассказал историю с его трансфером в киевское «Динамо».

«Я не знаю, что он будет делать в ОАЭ, это его выбор. В сборную он всё равно будет вызываться, но, думаю, в «Динамо» уже не вернётся. Расскажу лучше интересную историю, как я брал его в «Динамо».

Он тогда играл в «Десне», а я приехал на просмотр. В итоге пришлось прятать его на базе, чтобы он не попал в московский «Спартак». Я наблюдал за его игрой и сразу после матча позвонил по телефону Игорю Михайловичу Суркису, говорю: «Надо брать парня!». Он согласился. А мне потом говорят, что на трибунах сидят люди из Москвы, которые хотят Ярмоленко забрать в «Спартак». После игры команда уехала, а я оставил Ярмоленко на базе, чтобы спартаковцы его не нашли», — приводит слова Сабо «Украинский футбол».

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