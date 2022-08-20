Каземиро перешёл в «МЮ», Медведев — в полуфинале турнира в Цинциннати. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения по трансферу Каземиро, Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, Николай Савичев стал главным тренером «Торпедо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Юнайтед» объявил, что соглашение с «Реалом» по трансферу Каземиро достигнуто.
2. Медведев разобрался с американцем Фритцем и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.
3. «Торпедо» объявило о назначении Савичева главным тренером.
4. «МЮ» сделает новое предложение «Аяксу» по Антони в размере € 100 млн.
5. Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале молодёжного чемпионата мира — 2022.
6. Йожеф Сабо: в своё время пришлось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак».
7. Норри обыграл Алькараса и стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати.
8. Ян Дюрица: не рекомендую Дзюбе повторять в Турции шутку с Азмуном.
9. «Крылья Советов» и «Факел» не выявили победителя в первом матче 6-го тура РПЛ.
10. «Я не пытался убедить его, а только слушал». Анчелотти — об уходе Каземиро из «Реала».
11. У Левандовского во время раздачи автографов украли часы за € 70 000, сняв их с руки.
- 20 августа 2022
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