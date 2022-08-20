Каземиро перешёл в «МЮ», Медведев — в полуфинале турнира в Цинциннати. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» объявил о достижении соглашения по трансферу Каземиро, Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, Николай Савичев стал главным тренером «Торпедо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» объявил, что соглашение с «Реалом» по трансферу Каземиро достигнуто.

2. Медведев разобрался с американцем Фритцем и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.

3. «Торпедо» объявило о назначении Савичева главным тренером.

4. «МЮ» сделает новое предложение «Аяксу» по Антони в размере € 100 млн.

5. Сборные Канады и Финляндии сыграют в финале молодёжного чемпионата мира — 2022.

6. Йожеф Сабо: в своё время пришлось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак».

7. Норри обыграл Алькараса и стал последним полуфиналистом турнира в Цинциннати.

8. Ян Дюрица: не рекомендую Дзюбе повторять в Турции шутку с Азмуном.

9. «Крылья Советов» и «Факел» не выявили победителя в первом матче 6-го тура РПЛ.

10. «Я не пытался убедить его, а только слушал». Анчелотти — об уходе Каземиро из «Реала».

11. У Левандовского во время раздачи автографов украли часы за € 70 000, сняв их с руки.