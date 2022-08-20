Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент турецкого клуба иронично намекнул на низкий спрос футболок с фамилией Дзюбы

Президент турецкого клуба иронично намекнул на низкий спрос футболок с фамилией Дзюбы
Комментарии

Президент клуба «Адана Демирспор» Мурат Санжак опубликовал в своих социальных сетях пост с упоминанием российского нападающего Артёма Дзюбы, иронично намекнув на низкий спрос футболок с фамилией новичка. 33-летний форвард накануне прошёл медосмотр и провёл первую тренировку в турецком клубе.

«Всего продано 3803 футболки. Спасибо, зарплата Дзюбы окупилась», — написал Санжак.

Отметим, что футболки в фан-шопе клуба продаются по $ 19,39. Таким образом, на футболках с Дзюбой удалось выручить около $ 74 тыс. Зарплата форварда в клубе, по некоторым данным, составляет € 1,5 млн.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента с момента завершения контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами. Будучи свободным агентом, Дзюба поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».

Дзюба совершил большую ошибку. Ужасный выбор клуба для продолжения карьеры Дзюба совершил большую ошибку. Ужасный выбор клуба для продолжения карьеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022