Президент турецкого клуба иронично намекнул на низкий спрос футболок с фамилией Дзюбы

Президент клуба «Адана Демирспор» Мурат Санжак опубликовал в своих социальных сетях пост с упоминанием российского нападающего Артёма Дзюбы, иронично намекнув на низкий спрос футболок с фамилией новичка. 33-летний форвард накануне прошёл медосмотр и провёл первую тренировку в турецком клубе.
«Всего продано 3803 футболки. Спасибо, зарплата Дзюбы окупилась», — написал Санжак.
Отметим, что футболки в фан-шопе клуба продаются по $ 19,39. Таким образом, на футболках с Дзюбой удалось выручить около $ 74 тыс. Зарплата форварда в клубе, по некоторым данным, составляет € 1,5 млн.
Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Форвард находился в статусе свободного агента с момента завершения контракта с санкт-петербургским «Зенитом» в конце прошлого сезона. Всего за карьеру Артём провёл 504 матча во всех турнирах, в которых отметился 186 голами и 106 результативными передачами. Будучи свободным агентом, Дзюба поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».
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