Алекс Фергюсон выступил в суде по делу Райана Гиггза в качестве свидетеля защиты

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выступил в суде по делу экс-игрока «красных дьяволов» и сборной Уэльса Райана Гиггза в качестве свидетеля защиты.



«У Райана фантастический темперамент. Он исполнил всё, о чём мы мечтали, и выступал так долго, насколько мог, учитывая все трудности. Гиггз, вне всякого сомнения, был лучшим примером для подражания в клубе. Все смотрели на него как на настоящего лидера. Выходил ли он из себя или становился агрессивным? Нет», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.



Напомним, 48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму Гревилл с нанесением телесных повреждений. Инцидент случился в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает и сейчас находится под условным залогом.

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