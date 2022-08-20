«Эвертон» хочет продлить соглашение с Пикфордом

Ливерпульский «Эвертон» планирует продлить контракт с голкипером Джорданом Пикфордом, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Эту информацию также подтверждает и главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард.

«Клуб ведёт переговоры с Джорданом. Он является важным футболистом для нас.

Все хотят, чтобы он остался. Джордан очень счастлив здесь»

Пикфорд выступает за «Эвертон» с лета 2017 года. В прошлом сезоне 28-летний вратарь сборной Англии сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, пропустил 58 мячей и семь раз сохранил ворота сухими. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Эвертон» после двух стартовых туров в АПЛ занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата, не набрав ни одного очка.

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