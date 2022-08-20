«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 13:00 по мск

Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Пари Нижним Новгородом». Игра начнётся в 13:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Екатеринбуржцы занимают последнее место в чемпионате России. В активе команды 1 очко после пяти игр первенства. Нижегородцы — на 14-й строчке в турнирной таблице. Они набрали 2 очка.

Напомним, «Урал» находился без главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. Позже было объявлено о назначении Виктора Гончаренко на пост наставника команды. «Урал» в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал одно очко и идёт на последнем месте в турнирной таблице.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Спартак» — за пять туров команда набрала 13 очков.