Кунде пропустит ещё один матч «Барселоны». Команда ещё не зарегистрировала игрока

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде не сможет дебютировать за «Барселону» в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедадом». Об этом сообщает Marca.
Каталонцы не смогли заявить футболиста на сезон, и он пропустил первый матч чемпионата Испании. Кунде сможет попасть в заявку команды, когда «Барселона» решит финансовые проблемы и получит разрешение от Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что регистрация Кунде возможна, только если сине-гранатовые смогут получить не менее € 20 млн с продаж. «Барса» ещё не определилась со своими дальнейшими планами на рынке, чтобы иметь возможность это сделать, и поэтому Жюль Кунде на данный момент не может быть зарегистрирован.
Накануне «Барселона» внесла в заявку на сезон Роберта Левандовского, Франка Кессье, Рафинью, Андреаса Кристенсена, Усмана Дембеле и Серхи Роберто.
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