Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунде пропустит ещё один матч «Барселоны». Команда ещё не зарегистрировала игрока

Кунде пропустит ещё один матч «Барселоны». Команда ещё не зарегистрировала игрока
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде не сможет дебютировать за «Барселону» в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедадом». Об этом сообщает Marca.

Каталонцы не смогли заявить футболиста на сезон, и он пропустил первый матч чемпионата Испании. Кунде сможет попасть в заявку команды, когда «Барселона» решит финансовые проблемы и получит разрешение от Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что регистрация Кунде возможна, только если сине-гранатовые смогут получить не менее € 20 млн с продаж. «Барса» ещё не определилась со своими дальнейшими планами на рынке, чтобы иметь возможность это сделать, и поэтому Жюль Кунде на данный момент не может быть зарегистрирован.

Накануне «Барселона» внесла в заявку на сезон Роберта Левандовского, Франка Кессье, Рафинью, Андреаса Кристенсена, Усмана Дембеле и Серхи Роберто.

Новость по теме
«Барселона» запросила у «Челси» € 30 млн за Обамеянга. Это приоритетный игрок для Тухеля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022