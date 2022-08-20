Кунде пропустит ещё один матч «Барселоны». Команда ещё не зарегистрировала игрока

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде не сможет дебютировать за «Барселону» в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедадом». Об этом сообщает Marca.

Каталонцы не смогли заявить футболиста на сезон, и он пропустил первый матч чемпионата Испании. Кунде сможет попасть в заявку команды, когда «Барселона» решит финансовые проблемы и получит разрешение от Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что регистрация Кунде возможна, только если сине-гранатовые смогут получить не менее € 20 млн с продаж. «Барса» ещё не определилась со своими дальнейшими планами на рынке, чтобы иметь возможность это сделать, и поэтому Жюль Кунде на данный момент не может быть зарегистрирован.



Накануне «Барселона» внесла в заявку на сезон Роберта Левандовского, Франка Кессье, Рафинью, Андреаса Кристенсена, Усмана Дембеле и Серхи Роберто.