Тарасов — Слуцкому: готов вернуться в «Рубин» и помочь команде выйти в РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов обратился к главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому, заявив о готовности присоединиться к клубу и помочь ему вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
«Я открыт для предложений, хочу играть в футбол. Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков. В принципе я тоже подхожу под эту категорию. Немного потренироваться, и я буду готов помочь выйти «Рубину» в РПЛ», – сказал Тарасов в своём телеграм‑канале.
Отметим, ранее Тарасов объявил о своём уходе из медиаклуба «На спорте».
«Рубин» в сезоне-2021/2022 занял 15-е место и напрямую вылетел из РПЛ. На данный момент команда играет в Первой лиге, после пяти туров располагаясь на восьмое строчке турнирной таблицы.
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