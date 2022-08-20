Каррагер: де Йонг, Рабьо и Каземиро — совсем разные игроки. Какой здесь план у «МЮ»?

Бывший английский футболист Джейми Каррагер высказался о трансферной политике «Манчестер Юнайтед».
«Взгляните на сделку по трансферу Адриена Рабьо, которая сорвалась из-за требований игрока по зарплате. Такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», не должен отказываться от трансферов после согласования условий с командой-продавцом из-за требований по зарплате. Кто-то в клубе уже заранее должен знать, какую зарплату хочет футболист.
«Манчестер Юнайтед» неделями гонялся за Френки де Йонгом из «Барселоны», а теперь согласовал трансфер Каземиро из «Реала». От де Йонга к Рабьо, к Каземиро. Они совсем разные игроки с разным стилем и возрастом. Какой здесь план? Где стратегия? Это смущает», — приводит слова Каррагера Daily Telegraph.
Самые результативные клубы в АПЛ
- 20 августа 2022
-
10:52
-
10:49
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:26
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:43
-
09:40
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:22
-
09:12
-
08:41
-
08:40
-
08:04
-
07:58
-
07:49
-
07:30
-
07:16
-
07:07
-
06:55
-
06:42
-
06:03
-
05:24
-
05:01
-
04:40
-
03:13
-
02:43
-
02:32