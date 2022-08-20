Каррагер: де Йонг, Рабьо и Каземиро — совсем разные игроки. Какой здесь план у «МЮ»?

Бывший английский футболист Джейми Каррагер высказался о трансферной политике «Манчестер Юнайтед».



«Взгляните на сделку по трансферу Адриена Рабьо, которая сорвалась из-за требований игрока по зарплате. Такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», не должен отказываться от трансферов после согласования условий с командой-продавцом из-за требований по зарплате. Кто-то в клубе уже заранее должен знать, какую зарплату хочет футболист.



«Манчестер Юнайтед» неделями гонялся за Френки де Йонгом из «Барселоны», а теперь согласовал трансфер Каземиро из «Реала». От де Йонга к Рабьо, к Каземиро. Они совсем разные игроки с разным стилем и возрастом. Какой здесь план? Где стратегия? Это смущает», — приводит слова Каррагера Daily Telegraph.

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