Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер: де Йонг, Рабьо и Каземиро — совсем разные игроки. Какой здесь план у «МЮ»?

Каррагер: де Йонг, Рабьо и Каземиро — совсем разные игроки. Какой здесь план у «МЮ»?
Комментарии

Бывший английский футболист Джейми Каррагер высказался о трансферной политике «Манчестер Юнайтед».

«Взгляните на сделку по трансферу Адриена Рабьо, которая сорвалась из-за требований игрока по зарплате. Такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», не должен отказываться от трансферов после согласования условий с командой-продавцом из-за требований по зарплате. Кто-то в клубе уже заранее должен знать, какую зарплату хочет футболист.

«Манчестер Юнайтед» неделями гонялся за Френки де Йонгом из «Барселоны», а теперь согласовал трансфер Каземиро из «Реала». От де Йонга к Рабьо, к Каземиро. Они совсем разные игроки с разным стилем и возрастом. Какой здесь план? Где стратегия? Это смущает», — приводит слова Каррагера Daily Telegraph.

Самые результативные клубы в АПЛ

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» объявил, что соглашение с «Реалом» по трансферу Каземиро достигнуто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022