Пименов: для «Спартака» матч с «Динамо» первая серьёзная проверка в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Для «Спартака» матч с «Динамо» — первая серьёзная проверка в чемпионате. До этого красно-белые играли с «Сочи», но они были как-то обескровлены, а «Спартак» был хорош.



Жду хорошей, острой игры. Это дерби и неважно, как ты до этого матча сыграл. Прошлый финал Кубка — это дополнительное раздражение для «Динамо», и «Спартак» — номер один, кого «Динамо» надо обыгрывать», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч шестого тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

