«Барселона» нацелилась на защитника дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать контракт с бельгийским футболистом, чтобы укрепить защиту. Отмечается, что Мёнье также изъявил желание продолжить карьеру в «Барселоне» и признался своему окружению, что игра за каталонцев — это его мечта. Руководство дортмундской «Боруссии», в свою очередь, не планирует расставаться с 30-летним футболистом.
Напомним, «Барселона» уже проявляла интерес к Мёнье в минувшее зимнее трансферное окно.
В прошлом сезоне Мёнье принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. С 2013 года защитник вызывается в сборную Бельгии.
«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 августа 2022
-
12:21
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:47
-
11:41
-
11:24
-
11:19
-
11:09
-
10:58
-
10:52
-
10:49
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:26
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:43
-
09:40
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:22
-
09:12
-
08:41
-
08:40
-
08:04
-
07:58
-
07:49