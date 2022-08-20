«Барселона» нацелилась на защитника дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Мёнье может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, каталонский клуб рассчитывает подписать контракт с бельгийским футболистом, чтобы укрепить защиту. Отмечается, что Мёнье также изъявил желание продолжить карьеру в «Барселоне» и признался своему окружению, что игра за каталонцев — это его мечта. Руководство дортмундской «Боруссии», в свою очередь, не планирует расставаться с 30-летним футболистом.

Напомним, «Барселона» уже проявляла интерес к Мёнье в минувшее зимнее трансферное окно.



В прошлом сезоне Мёнье принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. С 2013 года защитник вызывается в сборную Бельгии.

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