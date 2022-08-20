Фанаты «Спартака» ярко проводили команду на матч с «Динамо». Промес отреагировал

Фанаты московского «Спартака» устроили для команды яркий перформанс за несколько часов до матча с «Динамо» в рамках шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Видео, на котором множество болельщиков собралось возле домашнего стадиона красно-белых с атрибутикой, флагами и баннером и заряжало команду кричалками, опубликовал в своих социальных сетях Квинси Промес.

«Скучал по этому», — написал полузащитник, добавив два эмодзи в виде красного и белого сердца.

Московское дерби «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 20 августа. Матч начнётся в 17:30 мск. Напомним, последний раз команды встречались в финале Кубка России прошлого сезона. В той встрече красно-белые одержали победу со счётом 2:1.