«Герта» под руководством Шварца не выигрывает 4 матча подряд
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Берлинский клуб «Герта», который возглавляет бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц, неудачно стартовал в чемпионате Германии. Берлинцы в трёх матчах Бундеслиги не одержали ни одной победы, а в Кубке Германии потерпели поражение.
В Кубке страны команда Шварца проиграла брауншвейгскому «Айнтрахту». Первые 120 минут матча завершились со счётом 4:4, в серии пенальти берлинцы пропустили 6 мячей, а забили 5 и выбыли из розыгрыша турнира. В Бундеслиге берлинцы в дерби уступили «Униону» со счётом 3:1, вничью сыграли с франкфуртским «Айнтрахтом» и проиграли мёнхенгладбахской «Боруссии».
В прошлом сезоне Шварц привёл московское «Динамо» к бронзе в чемпионате России и финалу Кубка страны.
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