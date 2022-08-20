Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Герта» под руководством Шварца не выигрывает 4 матча подряд

«Герта» под руководством Шварца не выигрывает 4 матча подряд
Комментарии

Берлинский клуб «Герта», который возглавляет бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц, неудачно стартовал в чемпионате Германии. Берлинцы в трёх матчах Бундеслиги не одержали ни одной победы, а в Кубке Германии потерпели поражение.

В Кубке страны команда Шварца проиграла брауншвейгскому «Айнтрахту». Первые 120 минут матча завершились со счётом 4:4, в серии пенальти берлинцы пропустили 6 мячей, а забили 5 и выбыли из розыгрыша турнира. В Бундеслиге берлинцы в дерби уступили «Униону» со счётом 3:1, вничью сыграли с франкфуртским «Айнтрахтом» и проиграли мёнхенгладбахской «Боруссии».

В прошлом сезоне Шварц привёл московское «Динамо» к бронзе в чемпионате России и финалу Кубка страны.

Новость по теме
Фанаты «Спартака» ярко проводили команду на матч с «Динамо». Промес отреагировал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022