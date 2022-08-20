«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны составы «Урала» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнётся в 13:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Пари Нижний Новгород».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимуратов, Бикфалви.



«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов, Сулейманов.

Екатеринбуржцы занимают последнее место в чемпионате России. В активе команды одно очко после пяти игр первенства. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. Они набрали два очка.