«Урал» — «Пари Нижний Новгород»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
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Стали известны составы «Урала» и «Пари Нижнего Новгорода» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнётся в 13:00 по мск. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Пари Нижний Новгород».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимуратов, Бикфалви.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов, Сулейманов.
Екатеринбуржцы занимают последнее место в чемпионате России. В активе команды одно очко после пяти игр первенства. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице. Они набрали два очка.
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