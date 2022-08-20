«За тысячу жизней не смогу вернуть то, что клуб мне дал». Каземиро попрощался с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Каземиро обратился к мадридскому клубу и болельщикам. Напомним, бразилец станет игроком «Манчестер Юнайтед».



«Я пережил самую замечательную историю, о которой только мог мечтать. Надеюсь однажды вернуться в клуб, который всегда будет моим домом. И за тысячу жизней я не смогу вернуть «Реалу» всё, что клуб мне дал», — написал Каземиро на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.

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