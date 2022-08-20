«За тысячу жизней не смогу вернуть то, что клуб мне дал». Каземиро попрощался с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Каземиро обратился к мадридскому клубу и болельщикам. Напомним, бразилец станет игроком «Манчестер Юнайтед».
«Я пережил самую замечательную историю, о которой только мог мечтать. Надеюсь однажды вернуться в клуб, который всегда будет моим домом. И за тысячу жизней я не смогу вернуть «Реалу» всё, что клуб мне дал», — написал Каземиро на своей странице в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.
«Альмерия» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 20 августа 2022
-
12:21
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:47
-
11:41
-
11:24
-
11:19
-
11:09
-
10:58
-
10:52
-
10:49
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:26
-
10:24
-
10:06
-
10:00
-
09:58
-
09:56
-
09:43
-
09:40
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:22
-
09:12
-
08:41
-
08:40
-
08:04
-
07:58
-
07:49