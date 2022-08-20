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Криштиану Роналду может перейти в «Марсель». Агент игрока контактировал с клубом

Криштиану Роналду может перейти в «Марсель». Агент игрока контактировал с клубом
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист Никколо Чеккарини на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, агент португальского футболиста Жорже Мендеш контактировал с представителями «Марселя», чтобы обсудить возможный трансфер. Ранее сообщалось, что у Роналду есть лишь два варианта продолжения карьеры — в дортмундской «Боруссии» или в «Спортинге». Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что клуб не контактировал с представителями 37-летнего португальца.

В первом туре АПЛ Роналду начал матч «МЮ» с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью, однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

Высокомерие Криштиану Роналду проявилось во всей красе. «МЮ» уже начал терять терпение Высокомерие Криштиану Роналду проявилось во всей красе. «МЮ» уже начал терять терпение
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