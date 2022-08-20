Форвард «Гамбурга» ударил ногой по лежащему сопернику. Фото

Нападающий «Гамбурга» Аарон Опоку получил одно из самых безумных удалений сезона в матче с «Дармштадтом», который проходил 19 августа в рамках пятого тура Второй Бундеслиги. Форвард покинул поле на 64-й минуте матча за удар ногой по лежащему сопернику.
Отметим, что футболист получил первое предупреждение через две минуты после выхода на замену. А спустя ещё пару минут ему последовала вторая жёлтая карточка. Нападающий убегал в атаку в центре поля, однако защитник гостей Фабиан Холланд не дал ему этого сделать, схватив Опоку за шорты. Не сдержав эмоций, Аарон развернулся и ударил соперника ногой.
Матч «Гамбург» — «Дармштадт» завершился со счётом 1:2 в пользу гостей. Помимо удаления Опоку, в противостоянии было показано ещё две красные карточки.
- 20 августа 2022
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