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Жоау Канселу: Бернарду Силва живёт в моём доме, пока моей девушки нет

Жоау Канселу: Бернарду Силва живёт в моём доме, пока моей девушки нет
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о тесных взаимоотношениях с партнёром по команде полузащитником Бернарду Силвой.

«Бернарду сейчас живёт со мной в моём доме. Пока моей девушки нет, мы живём вместе», — приводит слова Канселу Record со ссылкой на Eleven Sports.

Напомним, Канселу и Силва играли вместе в составе «Бенфики». Также футболисты выступают за национальную команду Португалии.

После двух туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, имея в активе шесть очков. В тройку лидеров входят «Арсенал» (6) и «Брентфорд» (4). «Горожане» также являются действующими чемпионами Англии.

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