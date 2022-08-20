Мостовой: сейчас восхваляют Абаскаля, но что он сделал? «Спартак» был первым в группе ЛЕ
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришёл в команду, которой не было? У «Спартака» состав хороший был в том году, просто была нервотрёпка из-за всякой чехарды, которая сбила команду на то место, на котором они оказались.
«Спартак», между прочим, первое место в Лиге Европы занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России. Посмотрите, как теперь люди быстро переобуваются», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Спартак» в пяти матчах набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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