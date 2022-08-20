Кавазашвили: в игре с «Динамо» жду только победы «Спартака». Надо укрепить место в таблице

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от московского дерби «Динамо» — «Спартак», которое состоится сегодня и начнётся в 17:30 мск.

«Жду сегодня только победу «Спартака», чтобы укрепить позиции в таблице. Больше я ничего не жду. Забьёт ли Промес сегодня? Не могу вам сказать. Не забьёт он, забьёт кто-то другой, какая разница. Главное, мы должны обязательно сегодня победить. «Динамо» выйдут обозлёнными, обиженными тем самым поражением в финале Кубка, но игра должна получиться очень интересной», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, последний раз команды встречались в финале Кубка России прошлого сезона. Тогда красно-белые одержали победу со счётом 2:1.