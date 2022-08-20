Агент Роши рассказал, с какими клубами конкурирует ЦСКА за подписание игрока

Агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, сообщил, что футболистом интересуется не только московский ЦСКА.

«Помимо ЦСКА, есть интерес со стороны бразильских и немецких клубов, это правда. Мы ждём, когда клубы договорятся между собой. В ближайшее время всё может решиться», — сказал Кампеделли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. В прошлом сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал три результативные передачи.

ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.