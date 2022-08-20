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Агент Роши рассказал, с какими клубами конкурирует ЦСКА за подписание игрока

Агент Роши рассказал, с какими клубами конкурирует ЦСКА за подписание игрока
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Агент Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, сообщил, что футболистом интересуется не только московский ЦСКА.

«Помимо ЦСКА, есть интерес со стороны бразильских и немецких клубов, это правда. Мы ждём, когда клубы договорятся между собой. В ближайшее время всё может решиться», — сказал Кампеделли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Роша выступает за «Портимоненсе» с 2019 года. В прошлом сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Португалии, забил один гол и отдал три результативные передачи.

ЦСКА набрал 10 очков в пяти матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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