Хави: мы должны смириться с фактом потери очков в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Хави вспомнил ничью в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

«Наша ничья с «Райо Вальекано» – это несчастный случай. Это был самый обычный матч, ничем не примечательный. Мы показали и сделали всё для заслуженной победы, но по итогу получили только одно очко. Однако просто ничего не дается, мы должны смириться с фактом потери очков», – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Процент побед «Барселоны» под руководством главного тренера Хави составляет 52,63%. Это худший показатель среди наставников каталонской команды за последние 20 лет. Под руководством Рональда Кумана у «Барселоны» было 58,21% побед, при Кике Сетьене — 64%, при Эрнесто Вальверде — 66,9%.