Хави оценил трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил переход полузащитника «Реала» Каземиро в «Манчестер Юнайтед».
«Клуб принял решение попрощаться с Каземиро, я не знаю, с чем это связано. Это большая потеря, он провел в клубе больше 10 лет. Он принёс команде много пользы, больше ничего не скажу. Своих забот хватает», – цитирует Хави Sport.es.
«Барселона» сыграла вничью с «Райо», статистика ударов: 21-4
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Процент побед «Барселоны» под руководством главного тренера Хави составляет 52,63%. Это худший показатель среди наставников каталонской команды за последние 20 лет. Под руководством Рональда Кумана у «Барселоны» было 58,21% побед, при Кике Сетьене — 64%, при Эрнесто Вальверде — 66,9%.
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