«Я был в ярости». Стерлинг рассказал о причинах перехода из «Манчестер Сити» в «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг признался, что был разочарован отношением «Манчестер Сити» к себе.
«Каждый хочет чувствовать себя желанным, и футболист — не исключение. Когда ты выворачиваешь себя наизнанку, жертвуешь днями рождения своих детей, а потом с тобой обращаются определённым образом, это разочаровывает. Я был в ярости, по-настоящему злился, но теперь это прошло. Я могу сосредоточиться на настоящем здесь, в «Челси», и на будущем, которое ждёт меня здесь. Готов выходить и снова демонстрировать свои таланты.
Много факторов повлияло на решение перейти, но я не жаловался и был готов бороться. При этом я не мог гарантировать себе место в стартовом составе, так что не имело смысла сражаться в битве, которую ты никогда не сможешь выиграть», — приводит слова Стерлинга Sky Sports.
Напомним, Стерлинг перешёл в «Челси» в июле текущего года. До этого на протяжении семи сезонов форвард выступал за «Манчестер Сити».
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