«Химки» — «Локомотив»: Камано упрочил преимущество гостей
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В матче шестого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимают «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. К 37-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Локомотив».
На 34-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Франсуа Камано отправил второй мяч в ворота подмосковной команды и упрочил преимущество гостей в счёте.
Напомним, химчане занимают девятое место в чемпионате России. В активе команды семь очков после пяти игр первенства при разнице голов 8:6. Москвичи располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице. Они набрали три очка, трижды сыграв вничью, а общее соотношение голов составляет 4:12.
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