Кейн побил рекорд Агуэро по количеству голов, забитых в АПЛ за один клуб
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В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимает «Вулверхэмптон». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. К 70-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 64-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Этот гол стал для форварда 185-м за лондонский клуб в АПЛ. Кейн побил рекорд экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге за один клуб.
После двух туров «Тоттенхэм» занимал четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023, имея в активе четыре очка. «Вулверхэмптон» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, «Манчестер Сити» (6).
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