Гол Кейна принёс «Тоттенхэму» победу в домашнем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 64-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн. Результативную передачу отдал полузащитник лондонской команды Иван Перишич.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Вулверхэмптон» (1) — на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (6) и лондонский «Арсенал» (6). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Ноттингем Форест», а «Вулверхэмптон» проведёт встречу с «Ньюкасл Юнайтед».