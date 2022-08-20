Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Кейна принёс «Тоттенхэму» победу в домашнем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

Гол Кейна принёс «Тоттенхэму» победу в домашнем матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»
Комментарии

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 64-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн. Результативную передачу отдал полузащитник лондонской команды Иван Перишич.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Вулверхэмптон» (1) — на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (6) и лондонский «Арсенал» (6). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Ноттингем Форест», а «Вулверхэмптон» проведёт встречу с «Ньюкасл Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 14:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Кейн – 64'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022