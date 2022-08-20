Каннаваро: Погба сильно беспокоится о своём имидже и причёске, как будто уже всего добился

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о полузащитнике туринского клуба Поле Погба, который этим летом перешёл в команду из «Манчестер Юнайтед».

«Как футболист Поль Погба меня очень впечатлял, но в последние годы в «Манчестер Юнайтед» его было не узнать. Он слишком сильно беспокоится о своём имидже, причёске. Это наводит меня на мысль, будто бы он чувствует, что уже всего добился. Когда футболист так думает, он не сможет быть на вершине и составлять конкуренцию на 100 процентов. Но я убеждён, что он хочет доказать обратное по возвращении в Италию», — цитирует Каннаваро Daily Mail.

Ранее Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба за это время он стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка.