Арбитр Федотов: судья ошибочно удалил с поля игрока «Локомотива»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил действия главного судьи Ивана Сиденкова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Химками».

«Судья ошибочно удалил с поля игрока «Локо» Мампасси. Это не должно быть удалением за лишение явной возможности забить гол, потому что игрок «Локо» вообще впереди. И это не должно быть удалением за удар по лицу, просто потому, что удара там нет – ни амплитуды, ни агрессии. Это просто борьба за мяч.



Сам Сиденков показал жёлтую карточку за выставленную руку, но в момент зачем-то полез Любимов. Что там такого – мне непонятно. Думаю, у Сиденкова просто притупилось чувство понимания единоборств. Он работает как в ФНЛ, не перестроился. Думаю, этого арбитра мы увидим нескоро. Хотя и Любимову стоит задать пару вопросов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В концовке первого тайма защитник «Локомотива» Марк Мампасси был удалён с поля. Главный арбитр встречи Иван Сиденков прибегнул к помощи VAR и принял решение показать игроку красную карточку.