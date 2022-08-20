Арбитр Федотов: судья ошибочно удалил с поля игрока «Локомотива»

Российский арбитр Игорь Федотов оценил действия главного судьи Ивана Сиденкова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Химками».
«Судья ошибочно удалил с поля игрока «Локо» Мампасси. Это не должно быть удалением за лишение явной возможности забить гол, потому что игрок «Локо» вообще впереди. И это не должно быть удалением за удар по лицу, просто потому, что удара там нет – ни амплитуды, ни агрессии. Это просто борьба за мяч.
Сам Сиденков показал жёлтую карточку за выставленную руку, но в момент зачем-то полез Любимов. Что там такого – мне непонятно. Думаю, у Сиденкова просто притупилось чувство понимания единоборств. Он работает как в ФНЛ, не перестроился. Думаю, этого арбитра мы увидим нескоро. Хотя и Любимову стоит задать пару вопросов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В концовке первого тайма защитник «Локомотива» Марк Мампасси был удалён с поля. Главный арбитр встречи Иван Сиденков прибегнул к помощи VAR и принял решение показать игроку красную карточку.
- 20 августа 2022
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